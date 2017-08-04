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Фонд однокурсника Медведева подал иск к Навальному

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Алексей Навальный
Алексей Навальный

Фонд «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, являющегося однокурсником российского премьера Дмитрия Медведева, подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

«В суд поступил иск фонда "Соцгоспроект" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками заявлены Навальный и ФБК», — сказала она в пятницу, 4 августа.

По ее словам, дата рассмотрения пока не назначена.

Как передает РАПСИ, из иска следует, что в интернете ответчики разместили статью и видеофильм, отдельные части которых относятся к деятельности Фонда, но содержат сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию заявителя.

В частности, в оспариваемых материалах утверждается, что «олигарх [Алишер] Усманов дал взятку Дмитрию Медведеву, подарив его некоммерческому фонду усадьбу за пять миллиардов рублей».

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