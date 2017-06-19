Фонд однокурсника Медведева подал претензию к Навальному и ФБК

Фонд «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, который является однокурсником российского премьера Дмитрия Медведева, направил досудебную претензию оппозиционеру Алексею Навальному. Основное требование — удалить фрагменты видеорасследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон». Об этом сообщает РБК.

«Надеемся на благоразумие господина Навального», — заявили в «Соцгоспроекте», добавив, что подали претензию и к ФБК.

В фонде Елисеева пояснили, что сведения, приведенные в расследовании ФБК, недостоверны и порочат деловую репутацию «Соцгоспроекта». В организации потребовали в течение десяти дней опубликовать опровержение этих сведений, пригрозив в противном случае обратиться в суд.

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Юрист ФБК Иван Жданов заявил, что фонд пока не получил претензий.

В расследовании ФБК, вышедшем 2 марта 2017 года, утверждалось, что «Соцгоспроект» безвозмездно получил от бизнесмена Алишера Усманова участок в 4,3 га с особняком в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей — якобы в качестве взятки. Сам Усманов позже утверждал, что передал землю и дом фонду в рамках сделки по обмену земельными участками.

В мае суд признал информацию ФБК об Усманове недостоверной и обязал удалить видеорасследование. Навальный в ответ заявил, что не сделает этого.

«Соцгоспроект» — фонд поддержки социально значимых государственных проектов, частная организация.