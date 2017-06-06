Фонд «Дар» опроверг причастность к Медведеву

Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» не работает в интересах премьер-министра России Дмитрия Медведева, а также имеет право заниматься коммерческой деятельностью в целях финансирования общественно полезных программ. Соответствующее заявление пресс-службы организации приводит «Собеседник» во вторник, 6 июня.

«"Дар", равно как партнерские фонды "Соцгоспроект", "Градислава" и другие, а также созданные ими дочерние компании, не аффилированы с какими-либо госслужащими, в том числе и с председателем правительства России», — говорится в сообщении.

Издание также сообщило, что особняк в районе села Знаменское и участок, на котором он расположен, не имеют отношения ни к каким госслужащим, в том числе к Медведеву. Отмечается, что сейчас в усадьбе никто не проживает.

«Выражаем сожаление, что на момент публикации материалов редакция не располагала этой информацией. Прежде всего это касается утверждений, что фонд "Дар», а также его партнерские фонды (...) созданы в интересах высокопоставленных госслужащих», — пишет издание.

26 мая фонды «Дар», «Орион» и «Соцгоспроект», которыми руководит зампред правления «Газпромбанка» Илья Елисеев, отправили газете «Собеседник» досудебные претензии по поводу расследования, касающегося их деятельности.

В середине апреля Елисеев пригрозил судом создателям фильма Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что фонды работают в интересах премьера Дмитрия Медведева.