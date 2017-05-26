Фонд «Дар» пригрозил газете «Собеседник» судом

Фонды «Дар», «Орион» и «Соцгоспроект», которыми руководит заместитель председателя правления «Газпромбанка» Илья Елисеев, отправили газете «Собеседник» досудебные претензии по поводу расследования, касающегося деятельности этих организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель фондов Андрей Хромов, получение письма подтвердил главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко.

Фонды требуют опровергнуть и скорректировать сведения, касающиеся их статуса, «позволяющего заниматься коммерческой деятельностью», связей с какими-либо госслужащими, а также указать, что размер арендной ставки для охотничьего хозяйства компании «Орион» («дочка» фонда «Дар») обоснован и законен, а вырубки деревьев на территории памятника природы «Кедровая роща» на берегу Волги отсутствуют.

«В письме содержатся требования по опровержению, но мы сейчас находимся в стадии переговоров, работает команда юристов, и мы рассчитываем прийти к определенному согласию с газетой в вопросах корректности опубликованных сведений», — пояснил Хромов.

Если переговорный процесс не закончится взаимоприемлемым решением, фонды обратятся в суд, заключил их представитель.

В середине апреля глава «Дара» и «Соцгорпроекта» Илья Елисеев пригрозил судом создателям фильма Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что фонды работают в интересах премьер-министра Дмитрия Медведева, который является однокурсником Елисеева. Бизнесмен все обвинения отрицает. Кроме того, он заявил о намерении обратиться в суд с исками к ряду СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации.