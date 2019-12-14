Двое россиян устроили стрельбу в двух барах за отказы угостить их выпивкой

В башкирском Белебее двое россиян за одну ночь в двух разных барах города обстреляли двух молодых людей, которые отказались угостить их выпивкой. Об этом сообщается на сайте пресс-службы МВД по региону.

По предварительным данным, два безработных местных жителя напали на 20-летнего молодого человека возле кафе на улице Сыртлановой из-за отказа оплачивать им выпивку. Один из мужчин обстрелял парня, тот получил травмы. Затем они пошли в кафе на улице Восточной, где ситуация повторилась — один из мужчин обстрелял парня за отказ купить им пиво, а также повредил автомобиль, который, по их мнению, принадлежал ему.

Мужчин задержали, у одного из них оказался при себе травматический пистолет. Они пытались оказать сопротивление. Против них возбуждено уголовное дело, а также составлены протоколы протоколы по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудников полиции»). Пострадавших отправили в больницу.

Ночью 8 декабря сотрудник Московской областной противопожарно-спасательной службы в состоянии сильного алкогольного опьянения вышел на улицу с охотничьим карабином. Он залез на крышу сарая во дворе дома и стал палить. На звук стрельбы из окна соседнего дома выглянула местная 57-летняя жительница, и одна из пуль попала в нее. Муж раненой женщины сразу вызвал скорую, но она умерла до приезда врачей.

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