Россиянин вышел на улицу с ружьем и открыл огонь по прохожим

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, мужчина находился под сильнодействующими веществами, когда открыл огонь из окна квартиры, а затем вышел на улицу и начал стрелять по случайным людям.

В результате одна женщина погибла, ранения получили несколько сотрудников полиции, прибывших на место инцидента.

Обезвредить преступника удалось наряду вневедомственной охраны. Его доставили в полицию.

Сейчас следователи пытаются выяснить, что толкнуло преступника на стрельбу.

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