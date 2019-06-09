Россиянин открыл стрельбу из охотничьего ружья на автовокзале

Житель Уфы (Республика Башкортостан) выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, около автовокзала «Южный». Уточняется, что 25-летний местный житель произвел выстрел в другого 25-летнего уфимца, находившегося за рулем машины «Лада Приора», и в 24-летнюю девушку.

«В результате водитель скончался на месте происшествия, а женщина с ранением доставлена в больницу города», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Отмечается, что злоумышленник задержан, у него изъято охотничье ружье.

В апреле сообщалось, что житель села в Амурской области застрелил соседа из зависти к его благополучию. 40-летний мужчина убил соседа двумя выстрелами из самодельного ружья в шею и в голову. После этого он погрузил тело на пассажирское сиденье автомобиля потерпевшего, вывез из села и вернулся домой, похитив из салона найденные там 10 тысяч рублей.

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