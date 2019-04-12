Россиянин из зависти застрелил соседа

Житель села в Амурской области застрелил соседа из зависти к его благополучию. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел на окраине села Иннокентьевка. 40-летний мужчина убил своего соседа двумя выстрелами из самодельного ружья в шею и в голову. После этого он погрузил тело на пассажирское сиденье автомобиля потерпевшего, вывез из села и вернулся домой, похитив из салона найденные там 10 тысяч рублей. Затем вернулся с бутылкой бензина к автомобилю с телом соседа и поджег его.

Автомобиль с обугленным телом обнаружили на следующий день, через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Тот объяснил, что совершил преступление из-за неприязни и зависти к более состоятельному соседу.

Расследование уголовного дела в настоящий момент завершено, дело передано в суд.

В мае прошлого года житель якутского села расстрелял пятерых соседей и покончил с собой. Жертвами мужчины стали четверо взрослых и десятилетний ребенок.

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