Стали известны подробности расстрела жителей в якутском селе

Застреливший пять человек житель якутского села страдал манией преследования. Об этом рассказали местные жители региональному изданию ЯСИА.

«Этот человек переехал к нам из Якутска около десяти лет назад. Купил здесь дом, жил один. Он был очень нелюдим, ни с кем из местных не общался. У него даже окна были заколочены решеткой. У него была какая-то мания преследования. Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным. Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство», — рассказал один из местных жителей.

По его словам, у стрелка было разрешение на оружие — охотничье ружье.

В списках погибших: Павел Павлов 1952 года рождения, Павел Павлов 1980 года рождения, Алексей Артамонов 1958 года рождения, Анна Тимофеева 1984 года рождения, мальчик 2007 года рождения.

«Такой страшной трагедии в нашем селе не было никогда. Все жители деревни пребывают в состоянии шока. Убийца наших земляков был приезжим, несколько лет назад купил здесь дом. Он жил один по улице Лесной. На учете не состоял», — рассказал житель изданию SakhaLife.

Об инциденте стало известно ранее 24 мая. Житель села Булгунняхтах по фамилии Новиков ворвался к своим соседям и убил четверых взрослых и одного ребенка 10 лет.

В местной администрации сообщили, что пострадавшие семьи были благополучными. На месте работают следователи, полиция и психологи.

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