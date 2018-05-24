Россиянин расстрелял односельчан и покончил с собой

Житель села Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии расстрелял соседей и покончил с собой. Об этом в четверг, 24 мая, сообщил глава села Денис Уваров телеканалу «Якутия 24».

«Гражданин Новиков родом из Якутска купил дом по адресу улица Лесная, оформил в собственность. Сегодня он ворвался к своим соседям и убил четверых взрослых и одного ребенка», — сказал глава села.

На месте работают следователи, полиция. Также подъехали психологи.

«Сейчас полиция работает на месте происшествия. Пока известно, что один из жителей села напал на пятерых человек. Жертвами стали члены нескольких семей, в том числе десятилетний ребенок. Семьи благополучные», — сообщили РИА Новости в сельской администрации.

Собеседник агентства отметил, что нападавший проживал в селе около 10 лет и жил в доме один.

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