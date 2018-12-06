Россиянин убил друга за пинок собаке

Житель Новокузнецка пошел под суд за то, что застрелил из охотничьего ружья знакомого, который пнул ногой его собаку. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В сентябре у реки в Таштагольском районе был найден труп мужчины со следами огнестрельных ранений. Как установило следствие, погибший оказался 46-летним жителем города Белова, который уехал на рыбалку на своей машине.

Расследование привело к 41-летнему жителю Новокузнецка, который признал вину и показал гараж, где хранил орудие убийства и машину потерпевшего. Обвиняемый рассказал, что в день убийства он был на рыбалке, где с двумя знакомыми распивал алкоголь.

Один из них пнул его собаку, после чего между мужчинами разгорелся конфликт. В какой-то момент хозяин пса достал из машины ружье и произвел несколько выстрелов по оппоненту, в результате чего тот скончался на месте. После этого стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле жертвы.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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