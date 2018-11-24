Уральский школьник застрелил сверстника после шутки

В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) Максима Чалкова.

Возбуждено уголовное дело. «Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь», — уточнил собеседник агентства.

Детали происшествия в СК не раскрывают. Ранее местный портал E1 сообщил,что между учениками пятого и седьмого классов произошла ссора. Местная жительница рассказала, что в это время подростки находились в квартире одного из них, ружье принадлежало отцу ребенка. «Один стал шутить над другим. Тот обиделся и стал его выгонять. А когда не получилось — взял двустволку и выстрелил», — объяснила она.

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