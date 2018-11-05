Российский школьник спас жизнь тонувшей в бассейне девочке

Ученик третьего класса Родион Воронов из подмосковного Протвино вытащил из бассейна пятилетнюю девочку, которая пропала из поля зрения взрослых и стала тонуть. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщается на официальном сайте управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в спа-центре при отеле в Серпуховском районе Московской области. Школьник обнаружил девочку на дне бассейна в обездвиженном состоянии и бросился поднимать ее на поверхность. Родители помогли 9-летнему спасателю достать ребенка из воды.

Семья Вороновых оказала пострадавшей первую помощь, благодаря чему ребенок задышал. Затем девочку передали врачам скорой помощи.

Сотрудники Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона отметили быстрые и мужественные действия третьеклассника и членов его семьи.

В октябре российская школьница из Петропавловска-Камчатского Карина Парышева спасла жизнь троим соседским детям и двоим своим младшим братьям. Девушка одела малышей в теплые вещи, дала им мокрую ткань, чтобы они могли дышать, и вывела их из горящего дома.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!