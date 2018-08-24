Трехлетний ребенок четыре дня прожил без еды и воды и спас младшего брата

В США трехлетний мальчик выбрался из машины после аварии, в которой погибла его мать, дошел до дороги и привлек внимание полицейских. Как сообщает информационный портал ABC15 Arizona, те обнаружили в разбитом автомобиле его годовалого брата.

Инцидент произошел в округе Уошито, штат Арканзас. Трехлетний Кайлен Холлиман (Kylen Holliman) смог выбраться через люк в потолке из перевернувшейся на бок машины, съехавшей в лес с дороги. «Когда он выкарабкался наружу и увидел мертвую мать, он попытался ее разбудить», — рассказал дедушка мальчика.

Ребенок четыре дня провел у машины, а затем отправился на поиски людей. Его обнаружили полицейские у дороги. Они обыскали ближайшие окрестности и нашли автомобиль, в котором сидел его годовалый брат, пристегнутый к сиденью. Обоих детей госпитализировали с тяжелой степенью обезвоживания, врачи сообщают, что они уже идут на поправку. Их мать находилась на четвертой неделе беременности.

«Это один из самых необыкновенных случаев за все 11 лет работы. Это одновременно и чудо, и трагедия», — заявил детектив округа Нейтан Грили (Nathan Greeley).

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