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Ребенок попросил найти лекарство для мамы и обрел надежду

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Шестиклассник из Волгограда расклеил на подъездах соседних домов объявление с просьбой помочь найти редкое лекарство для матери. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Уважаемые жильцы. Просим вас не быть черствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство Нимотоп! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван», — написал ребенок, чья мать пострадала от инсульта.

Выяснилось, что данный препарат отсутствует в аптеках. В российском представительстве компании «Bayer», производящей это лекарство, уточнили, что поставки «Нимотопа» в Россию прекращены в связи с модернизацией производства, и возобновятся только в следующем году.

В региональном комитете здравоохранения отреагировали на объявление. Врачи пообещали связаться с семьей заболевшей женщины, уточнить все подробности и как минимум найти препараты-заменители, которые помогут стабилизировать состояние женщины.

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