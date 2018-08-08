Сломанная каталка чуть не убила 92-летнего россиянина с инсультом

В подмосковной больнице санитары уронили на пол 92-летнего пациента с инсультом. Он сломал пять ребер и пробил легкое, рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 23 июля. Мужчина был доставлен в приемное отделение раменской больницы с подозрением на инсульт. По данным следствия, медицинские работники сначала долго не принимали пациента, а когда, наконец, повезли его к кабинету компьютерной томографии, борт каталки сломался, и мужчина упал на пол.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи планируют допросить работников больницы, осмотреть каталку и дать правовую оценку действиям медперсонала.

Ранее в среду, 8 августа, стало известно, что в мордовской больнице 70-летней пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице с третьего этажа. Именно на этом этаже находится травмпункт, а лифт в медучреждении был сломан.

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