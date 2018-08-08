Российской пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице в больнице

Женщине со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице с третьего этажа в одной из больниц Мордовии. Об инциденте в соцсети «ВКонтакте» рассказала дочь 70-летней пенсионерки Ксения Кремлева. По ее словам, именно на этом этаже располагается травмпункт, но лифт в медучреждении был сломан.

«На сломанную ногу врач категорически запретил наступать, поскольку суставы тоже не в порядке. Когда мы в поликлинике подошли к лифту увидели вывеску: "Лифт не работает"......и в этот момент я испытала полную беспомощность. Мы на третьем этаже!», — написала женщина. Как происходил подъем наверх, она не уточнила.

«Моя мама опустилась на колени и буквально ползком начала спускаться вниз, вытирая слезы с глаз», — добавила женщина. По ее словам, с подъездом к больнице также были сложности — территория перед входом была перекрыта цепью на навесном замке, и опустить ее согласились не сразу. Коляску пациентке не предложили, пандусов они также не заметили.

Инцидент произошел в Ковылкинской межрайонной больнице, уточняет ТАСС. По информации агентства, им уже заинтересовались в Росздравнадзоре — региональному отделению ведомства поручено разобраться в ситуации.

Ранее 8 августа сообщалось, что в Красноярском крае ребенок умер через несколько часов после того, как врач отказался его госпитализировать. По версии следствия, 4 августа ребенку внезапно стало плохо и прибывшая по вызову фельдшер скорой приняла решение доставить мальчика в инфекционное отделение районной больницы, но дежурный врач счел, что госпитализация ему не нужна.

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