Беременная россиянка умерла через час после визита скорой

Беременная жительница Черногорска умерла после того, как ее не госпитализировала скорая помощь из-за неверно поставленного диагноза, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Хакасии.

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По данным главка, 2 августа 30-летняя женщина пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки и попросила мужа вызвать скорую. Прибывшие врачи поставили ей диагноз «грудной остеохондроз с корешковым синдромом» и рекомендовали обратиться к участковому терапевту. Беременную женщину не госпитализировали.

Через час она умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее, в июле, в криминалистическом центре Следственного комитета была создана группа для расследования уголовных дел в сфере медицины. Специалисты решили определить, какие именно ошибки попадают под понятие «врачебных», и предложили добавить для медиков новые статьи Уголовного кодекса: о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытии нарушений при оказании такой помощи.

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