После смерти 8 часов ожидавшей скорую алтайской девочки-инвалида возбудили дело

В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за смерти 10-летней девочки, являвшейся инвалидом с рождения. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Речь идет о части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следствию предстоит дать оценку действиям медработников.

31 мая ребенка, нуждавшегося в экстренной медпомощи, доставили в районную больницу Угловского района. Спустя несколько часов из-за отсутствия необходимого оборудования было принято решение направить пациентку в медучреждение Барнаула, однако там она умерла через несколько дней.

По данным паблика Mash, скорая помощь прибыла к ребенку спустя восемь часов. За это время девочка впала в кому, из которой уже не вышла. Отмечается, что она страдала гидроцефалией.