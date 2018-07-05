Россиянка не дождалась скорой помощи и умерла

Пациентка с инсультом, поступившая в больницу города Калтана (Кемеровская область), умерла во время ожидания транспортировки в реанимационное отделение другого города, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

Видеозапись разбирательств появилась в YouTube. Сотрудница медучреждения рассказала, что заместитель главного врача Галина Сибирякова знала о необходимости перевозки пациентки, но затруднилась с оперативным решением проблемы. «Она сказала, что не даст транспорт и транспортировку в Новокузнецк по причине отсутствия транспорта», — пояснила женщина и добавила, что автомобиль могли выделить только на следующий день.

По данным следствия, больной была оказана необходимая первая помощь, но ее состояние ухудшилось. В больнице Калтана нет отделения реанимации, поэтому потребовался транспорт из медучреждений соседних Осинников или Новокузнецка. Женщина умерла через несколько часов ожидания.

4 июля аналогичный инцидент произошел в Смоленской области: 77-летний пациент скончался, сидя в очереди на рентген. Следствие назначило экспертизы для установления причин произошедшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!