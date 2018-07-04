Россиянин умер в очереди на рентген

В Смоленской области 77-летний пациент Гагаринской центральной районной больницы почувствовал себя плохо в очереди на рентген и вскоре скончался. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в среду, 4 июля.

Проводится доследственная проверка. «В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти пациента, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям медицинских работников», — отмечено в сообщении.

Инцидент произошел во вторник, 3 июля. По какой-то причине больного привезли для проведения исследования из стационара в поликлинику города Гагарина.

20 февраля житель подмосковного города Люберцы почувствовал резкую боль в груди. Его жена вызвала скорую помощь, но через полтора часа ожидания отвезла его в больницу сама. Там им пришлось еще час ждать приема в очереди. По результатам проведения ЭКГ его направили в отделение реанимации, но по пути туда пациент скончался.

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