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Трехлетний ребенок умер после отказа в госпитализации в Сибири

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Трехлетний мальчик в Красноярском крае умер через несколько часов после того, как врач отказался класть его в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, 4 августа ребенку внезапно стало плохо, поэтому мать вызвала скорую помощь. Прибывшая на место фельдшер приняла решение доставить мальчика в инфекционное отделение районной больницы. Дежурный врач счел, что госпитализация ему не нужна, и отпустил мать с сыном домой, дав рекомендации. Вскоре ребенок скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Ранее 7 августа сообщалось, что беременная жительница Черногорска умерла после того, как ее не госпитализировала скорая помощь из-за неверно поставленного диагноза.

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