Фотограф объяснил «зигование» американских школьников

Фотограф Питер Густ (Peter Gust), сделавший скандальный снимок выпускников школы в американском штате Висконсин, раскрыл настоящий, «невинный» смысл фотографии. Об этом сообщает местное новостное издание Madison 365.

По словам Густа, он предложил мальчикам поднять руку и помахать родителям на прощание. «Я сказал им дать мне пять, "дайте пять"... И тоже поднял руку вверх и сказал им сделать так же», — рассказал он. Фотограф уверен, что не предлагал школьникам демонстрировать нацистское приветствие.

«Это был просто взмах рукой в знак прощания с родителями. "Дай пять". Ничего такого, что бы принижало ценность чьей либо жизни. Ничего такого, что было бы направлено на изменение чьего-либо статуса в обществе, ничего такого, что привлекало бы внимание к чьим-то отличиям. Ничего такого», — подчеркнул Густ.

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Один из учеников, который на фотографии не поднимает руку, видит произошедшее иначе. По мнению Джордана Блю, ученика выпускного класса, невзирая на рекомендации фотографа, многие его одноклассники намеренно вскидывали руки в нацистском приветствии. «Я был разозлен, напуган, чувствовал тревогу и разочарование, потому что ходил с ними в одну школу. Я не верю в их ценности, а символ, который они демонстрируют... они знали, что это неправильно, но все равно сделали это», — рассказал он.

Фотография выпускников из города Барабу в штате Висконсин, вскидывающих руки в нацистском приветствии, разошлась по крупнейшим американским СМИ после публикации ее в пародийном Twitter-аккаунте городской школы. Местные власти и полиция расследуют инцидент.

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