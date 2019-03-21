Россиянин убил краснокнижного тигра из-за коровы

Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил убившего его корову амурского тигра. Об этом сообщается на сайте Центра «Амурский тигр».

По данным источника, инцидент произошел 20 марта. Пожилой самец амурского тигра забрался в сарай местного жителя и напал на находившуюся там корову. На ее рев вышел хозяин и обнаружил у себя в подворье хищника.

По словам хабаровчанина, сначала он ударил тигра вилами в ходе самообороны. Затем мужчины попытался отпугнуть хищника ружьем, но тот якобы продолжил нападать. Тогда он застрелил тигра, рассказал представитель комитета охотничьего хозяйства при Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

По мнению генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тигр не представлял реальной опасности для человека, поскольку находился в ослабленном состоянии. Скорее всего, ему пришлось напасть на корову, потому что из-за старости он уже не мог охотиться на дичь.

В обстоятельствах случившегося разбираются эксперты.

Амурские тигры находятся под угрозой исчезновения. В естественной среде обитания их осталось всего 500 особей. Этот вид занесен в Красную книгу.

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