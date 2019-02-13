Три тигра сцепились насмерть на глазах у работников зоопарка

В британском сафари-парке Longleat Safari Park амурский тигр погиб в результате драки с двумя сородичами. Об этом сообщает информационный портал Somerset Live.

Инцидент произошел в понедельник, 11 февраля, в английском графстве Уилтшир. Два тигра по имени Ред и Яна находились в загоне, откуда их должны были перевести в главный вольер. В процессе перемещения животных сотрудники парка не заперли дверь загона, в результате чего амурский тигр по кличке Шоури получил доступ к их территории.

Звери устроили драку, в результате которой 13-летний Шоури погиб. Два других тигра не пострадали. Парк в это время был закрыт для посетителей, и на месте происшествия находились только смотрители, сообщает издание.

Специалисты начали расследование дела и разбираются в причинах случившегося.

Шоури прибыл в сафари-парк в 2006 году. В дикой природе амурские тигры находятся под угрозой исчезновения. В естественной среде их обитания осталось всего 500 особей.

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