Убита «необыкновенно умная» тигрица-людоед

В индийском штате Махараштра убита тигрица, которую прозвали как T1. Власти считают, что за последние два года она убила 14 человек, сообщает The Telegraph.

Животное заметили жители одной из деревень вечером 2 ноября. На место отправился отряд вооруженных рейнджеров. Один из них выстрелил в тигрицу дротиком с транквилизатором, после чего та бросилась в сторону их автомобиля. Когда она оказалась на расстоянии 10 метров от машины, ее застрелили из ружья, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на отчет службы лесного хозяйства Индии.

По информации The Telegraph, последний выстрел совершил специально нанятый для убийства тигрицы охотник Асгар Али Хан (Asgar Ali Khan). По его словам, животное находилось на дороге, где часто ходят люди и катаются на велосипедах дети. «Не было никаких сомнений в том, что жизни людей в опасности», — подчеркнул он.

Асгар отметил, что T1 была агрессивна, умна и не боялась людей. «Она вкусила человеческой плоти и видела нас как обезьян, коз или других [своих] жертв. Поэтому когда она атаковала нас, мне пришлось стрелять для самообороны», — добавил охотник.

К поискам тигрицы привлекли лучших стрелков и 200 рейнджеров, также использовались собаки и слоны, но много месяцев животное не удавалось найти. Кроме того, применялись дроны, видеокамеры и даже парфюм Obsession for Man компании Calvin Klein, который, как показали исследования, может привлекать ягуаров, однако все было безрезультатно. «Она была слишком умна для одеколона. Мы имели дело с необыкновенно умным тигром», — заключил Асгар.

Шестилетнюю тигрицу считали виновной в гибели, по разным данным, 13-14 человек. Многим своим жертвам, как отмечает «Русская служба Би-би-си», T1 отрывала головы. Несмотря на это, активисты вели кампанию за то, чтобы сохранить ей жизнь, однако Верховный суд Индии не вмешался в ситуацию.

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