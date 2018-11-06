Тигра догнали и задавили трактором за убийство человека

Индийские крестьяне нашли и убили тигрицу, которая напала на их односельчанина. Об этом сообщает издание The Times of India.

Хищник бросился на 50-летнего жителя деревни Чалтуа, штат Уттар-Прадеш, в субботу, 3 ноября, когда тот углубился в тигриный заповедник. Мужчине удалось убежать, однако позднее он скончался в больнице от полученных ран.

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На следующий день разъяренные жители Чалтуа избили охранников заповедника, угнали у них трактор и отправились в лес искать зверя. Им удалось окружить его, а когда он попытался сбежать, задавили животное трактором. Затем они добили его палками.

В лесном ведомстве утверждают, что тигрица никогда не покидала заповедника и напала на человека, когда он вторгся на ее территорию. Власти намерены привлечь к ответственности виновников убийства животного, сообщает The New Indian Express.

В полицию подано заявление на шесть участников охоты. Также могут наказать шесть сотрудников лесного ведомства, которые работали в Чалтуа и не предотвратили столкновение.

Чалтуа располагается в пределах тигриного заповедника. Власти неоднократно пытались перенести деревню в другое место, но ее жители отвергли все предложения. В последнее время они отказывались разговаривать с представителями лесного ведомства и швыряли камни в их слонов.

3 ноября сообщалось, что в индийском штате Махараштра застрелили тигрицу, которая убила 14 человек. Ее несколько месяцев разыскивали лучшие стрелки и 200 рейнджеров, к поискам также привлекли собак и слонов.

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