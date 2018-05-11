Тигр убил торговца снадобьями из тигров

В китайском городе Гуйлинь, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, тигр убил сотрудника зверинца, который подозревают в торговле эликсирами из тигриных костей и органов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в центре «Горная деревня медведей и тигров Сюнсэнь», где содержатся более 1300 тигров, 400 черных медведей, 200 африканских львов, а также обезьяны, птицы и крокодилы. По утверждению администрации, во вторник, 8 мая, двое служителей пришли в вольер с тиграми для уборки.

Около 11 часов утра один из них ушел, и в вольере остался только один человек. Через три с половиной часа его нашли мертвым. В тот же день семью погибшего уведомили, что его убил тигр. Родственники утверждают, что им не объяснили, как это произошло, и не предъявили никаких доказательств.

Центр «Сюнсэнь» пользуется скандальной известностью из-за обвинений в незаконной торговле «тигриным вином» — эликсирами, при изготовлении которых используются кости и органы хищников, обладающие, по мнению приверженцев традиционной медицины, целебной силой. Чтобы обойти запрет на торговлю тигриными костями, который действует в КНР с 1993 года, на этикетках снадобий используется не слово «тигр», а другое с похожим звучанием.

В 2017 году сообщалось, что в ЮАР убили львов Хосе и Лисо, которых защитники животных спасли из цирка в Южной Америке. У зверей были отрезаны головы, хвосты и лапы, что свидетельствовало о ритуальных целях убийства. Знахари нередко используют львиные лапы в своих зельях.

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