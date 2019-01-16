Из жизни
 
Последние новости
Поломки спутников России оказались необъяснимы
В Москве уничтожили миллионы кубометров снега 
Швеция впервые подготовит кибербойцов
Названа дата выхода США из ракетного договора
Смерть ветерана-наркомана ввергла в грусть британских телезрителей
Логинова назвали угрозой лидеру мирового биатлона
ФСБ взялась за прогулы пожилой профессорши
Названы главные угрозы мировой экономике
Москвичам пригрозили опасной метелью 
Новости партнеров

Тиграм предрекли скорое исчезновение

Перейти в «Мою Ленту»

Популяция тигров может исчезнуть в ближайшее десятилетие. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные благотворительной организации Born Free.

Зоозащитники сообщили, что за последние сто лет исчезло около 96 процентов популяции. На данный момент в дикой природе обитает около четырех тысяч особей. Стремительное вымирание происходит из-за браконьерства и разрушения мест обитания тигров.

Сотрудники организации объявили о чрезвычайной мобилизации ради сохранения вида. Они надеются повлиять на ситуацию с браконьерами, защитить места обитания и посодействовать акциям по охране природы.

Особенное беспокойство у защитников вызывает Индия, в которой разнообразие дикой природы поставлено под угрозу из-за повальных убийств животных, в том числе тигров, для использования частей их тела в традиционной медицине. Кроме того, в стране происходит хаотичная вырубка лесов, что разрушительно влияет на популяции животных.

По данным Born Free, столкновения людей с тиграми в 85 процентах случаев происходят, когда люди вторгаются в мир дикой природы: проекты дорог, линий электропередач или железнодорожных путей не учитывают наличие лесных массивов, которые затем в процессе выполнения уничтожают среду обитания животных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tigers will be extinct within a decade if we don't act now: Environmental charity issues a stark warning after poaching and habitat destruction sees wild population fall to just 4,000
Тигра догнали и задавили трактором за убийство человека
Убита «необыкновенно умная» тигрица-людоед
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0115 января

«Русских здесь очень любят»

История россиянки о жизни в Греции
18:00Сегодня

Дружелюбный дьявол без штанов и со смартфоном вызвал скандал

15:13Сегодня

Студент завел гигантскую сколопендру и посадил ее на себя

16:25Сегодня

Честный грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул забывчивому клиенту

Из жизни00:0113 января

Взяли за копейку

Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13:21Сегодня

Любительница жирной пищи заработала две тысячи желчных камней

06:52Сегодня

Трансгендер-миллионер пожаловалась на желание властей вновь сделать ее мужчиной

12:16Сегодня

Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в христианские проповедники

Из жизни00:01 2 ноября 2018

Тайна короля таблеток

Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
08:46Сегодня

Американец заигрался в прятки и погиб

12:4515 января

Ким Кардашьян раскрыла пол четвертого ребенка

10:37Сегодня

Пьяная женщина разогналась до 240 километров в час в качестве урока сыну

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
ФСБ взялась за прогулы пожилой профессорши
Рассказавшую о 300-процентных премиях чиновникам россиянку уволили
Желавшей помочь сыну чеченке пришлось извиняться на камеру
Все материалы
Мир
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Швеция впервые подготовит кибербойцов
Названа дата выхода США из ракетного договора
Россия предупредила о вбросах про свое сотрудничество с ИГ
Подрыв американских военных в Сирии попал на видео
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
Четыре американских солдата погибли в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Порошенко обвинили в подкупе избирателей
Назван средний размер пенсии на Украине
Американский беспилотник полетал у границ России и над Донбассом
Изгнанный из вагона в минском метро «пророссийский казак» исчез
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции
Украина стала одним из лидеров по числу новых миллионеров
Китайские олигархи начали водить правительство за нос
Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира
Вакансия «Аэрофлота» вошла в число самых высокооплачиваемых
Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян
Все материалы
Силовые структуры
Российский судья сбил девушку и запугал свидетелей
Он наехал на нее на пешеходном переходе. Полиция попыталась скрыть ДТП
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российского «водочного короля» задержали в Москве
ФСБ выгнала из России украинского шпиона по кличке Рыжий
Ответственных за вооружение российской армии обвинили в мошенничестве
В России поймали промышлявшего 11 лет сексуального маньяка
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Поломки спутников России оказались необъяснимы
Российскому RQ-4 Global Hawk оставят немецкие двигатели
Назван последний шанс избежать климатической катастрофы
В оазисе среди пустыни нашли затерянные гробницы
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Логинова назвали угрозой лидеру мирового биатлона
Шипулину предложили шахтерскую лопату вместо депутатского мандата
Провал Медведевой на чемпионате России объяснили
Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина изгнали из спорта
Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Все материалы
Культура
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
В работе российской художницы-активистки усмотрели растление детей
Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой
Рианна подала в суд на своего отца
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
Зачинщица драк на российском ТВ застряла между Россией и Украиной
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности
Россиян предупредили о нашествии ворующих деньги с карт мошенников
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Принц Гарри похудел ради Меган Маркл
У самого популярного в мире яйца появился конкурент
Виктория Бекхэм создала косметику из собственной крови
Названа самая привлекательная для мужчин форма женских бровей
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Летевшие из Таиланда россияне успокоили любителя виски ремнями и скотчем
Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска
Школьник отправился на острова и умер в полете из-за отказа пилота помочь
Назван самый дорогой у россиян тур за 2018 год
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Дружелюбный дьявол без штанов и со смартфоном вызвал скандал
Честный грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул забывчивому клиенту
Любительница жирной пищи заработала две тысячи желчных камней
Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в христианские проповедники
Все материалы
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Volkswagen построил самый мощный и быстрый Golf GTI
Забытый в ангаре на 20 лет Chevrolet Camaro выставили на eBay
Volkswagen и Ford создадут альянс по выпуску пикапов и фургонов
Все материалы
Дом
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Слишком большие дачи объявили вне закона
Таинственно исчезнувшая в московском банке женщина нашлась
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Видео из заваленной мусором российской квартиры шокировало пользователей сети
Все материалы