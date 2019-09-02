Россиянин открыл стрельбу по окнам соседей

Житель подмосковного Красногорска открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома №5 на бульваре Космонавтов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» в понедельник, 2 сентября.

По сообщениям очевидцев, мужчина устроил стрельбу накануне около 23:00, однако полиция на вызов не приехала.

Силовики забрали стрелка только ранним утром 2 сентября, когда он снова решил пострелять в окна соседям. Информации о пострадавших пока нет. Сообщается, что правонарушитель может быть бывшим военным.

В мае 67-летний житель Северодвинска устроил стрельбу из окна своей квартиры, ранив 68-летнего мужчину, который находился в личном автомобиле.

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