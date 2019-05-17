Стрелявший из окна россиянин ранил автомобилиста и попал на видео

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

67-летний житель Северодвинска устроил стрельбу из окна своей квартиры, ранив 68-летнего мужчину, который находился в личном автомобиле. Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания подозреваемого стрелка на своем YouTube-канале.

Пострадавший госпитализирован. Инцидент произошел 6 мая во дворе дома. Правоохранительные органы оперативно установили квартиру, из окна которой стреляли.

Ее хозяин забаррикадировался и отказался сложить оружие. Для переговоров с ним был вызван его родственник, которому он открыл входную дверь.

Изъято орудие преступления. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы в отношении 67-летнего подозреваемого.

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