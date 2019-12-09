Российский спасатель устроил стрельбу и убил выглянувшую из окна женщину

В Московской области погибла 57-летняя женщина в результате стрельбы, устроенной во дворе жилого дома пьяным спасателем. Об этом сообщило издание Baza.

Поздней ночью 8 декабря сотрудник Московской областной противопожарно-спасательной службы в состоянии сильного алкогольного опьянения вышел на улицу с охотничьим карабином. Он залез на крышу сарая во дворе дома и стал палить. На звук стрельбы из окна соседнего дома выглянула местная жительница, и одна из пуль попала в нее.

Муж раненой женщины сразу вызвал скорую, но до приезда врачей она скончалась от полученного ранения.

Полиция задержала стрелка, у него дома оперативники обнаружили арсенал из нескольких карабинов.

В подмосковном управлении Следственного комитета России подтвердили факт инцидента. В отношении 47-летнего жителя города Ступино возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила «Ленте.ру» представитель ведомства Ольга Врадий. По ее словам, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 4 декабря в Перми местный житель начал стрелять из окна своей квартиры из незарегистрированного охотничьего карабина, а позже, перезарядив оружие, вышел на улицу. В результате погибла женщина, а два человека, в числе которых сотрудник патруля Росгвардии, получили ранения. Мужчину задержали. По предварительным данным, стрелявший — предприниматель Дмитрий Коростелев находился под воздействием психотропных веществ.

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