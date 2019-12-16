Российский пенсионер устроил засаду на балконе и открыл стрельбу из «Сайги»

Полицейские задержали 70-летнего жителя Петербурга, который стрелял из своего ружья с балкона. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, около двух часов ночи 15 декабря 31-летняя женщина вызвала полицию. Она сообщила, что ее 70-летний отец стреляет по людям. К месту происшествия выехал наряд полиции.

Пенсионер устроил засаду на своем балконе, откуда стрелял из охотничьего ружья «Сайга-410» по жене и дочери после ссоры с ними. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стрельба была не прицельной, в происшествии никто не пострадал.

Полицейские разоружили мужчину. На «Сайгу» у него было разрешение. В отношении стрелка составили административный протокол о стрельбе в не предназначенных для этого местах.

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