Россиянин приехал в кино и пострелял по людям из охотничьего карабина

Во Владивостоке задержан мужчина, который устроил стрельбу на парковке у одного из местных кинотеатров. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Дальний Восток». Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

В МВД возбудили дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц»

Стрельба произошла 21 июня на парковке около кинотеатра «Галактика». Ранения получили два человека: одному пуля попала в голову, а другому — в ногу, чуть ниже ягодицы и раздробила палец на ноге. Подозреваемому 30 лет, он стрелял из охотничьего карабина «Сайга». Причина конфликта между мужчинами пока не установлена.

В начале июня житель Уфы открыл стрельбу из охотничьего ружья на автовокзале. Один человек погиб, еще один с ранениями доставлен в больницу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!