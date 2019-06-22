Россиянин приехал в кино и пострелял по людям из охотничьего карабина

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Во Владивостоке задержан мужчина, который устроил стрельбу на парковке у одного из местных кинотеатров. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Дальний Восток». Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

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Стрельба произошла 21 июня на парковке около кинотеатра «Галактика». Ранения получили два человека: одному пуля попала в голову, а другому — в ногу, чуть ниже ягодицы и раздробила палец на ноге. Подозреваемому 30 лет, он стрелял из охотничьего карабина «Сайга». Причина конфликта между мужчинами пока не установлена.

В начале июня житель Уфы открыл стрельбу из охотничьего ружья на автовокзале. Один человек погиб, еще один с ранениями доставлен в больницу.

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