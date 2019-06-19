Россияне забрали пациента из больницы и устроили стрельбу

Группа людей устроила стрельбу на территории ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Об этом сообщает ««Интерфакс»» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, несколько человек встретили из травматического отделения пациента, который ранее был избит, и после этого открыли стрельбу.

Инцидент произошел в среду, 19 июня, около полудня. Мужчины сделали несколько выстрелов в воздух, никто не пострадал.

9 июня житель Уфы открыл огонь на автовокзале. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал. Преступник задержан, у него изъяли охотничье ружье.

В январе россиянин устроил стрельбу в больнице украинского города Бердянска. Злоумышленник поссорился с охранником, дважды выстрелил ему в голову из револьвера и попытался скрыться. Его остановили свидетели конфликта.

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