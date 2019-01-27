Россиянина задержали на Украине за стрельбу в больнице

В украинском городе Бердянске задержан гражданин России, открывший стрельбу в больнице. Об этом сообщается на сайте Главного управления национальной полиции (ГУНП) в Запорожской области.

Вступив в конфликт с охранником, нарушитель дважды выстрелил ему в голову из револьвера, а затем попытался скрыться. Стрелявший был задержан свидетелями конфликта, которые передали его полицейским.

Как выяснилось, стрелком оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения. Он задержан, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением оружия».

«Потерпевший сотрудник частного охранного предприятия, 1976 года рождения, госпитализирован с огнестрельным ранением головы, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — подчеркивается в сообщении ГУНП.

Как пишет издание Pro Berdyansk, стрелявший — наркоман. По словам свидетелей произошедшего, двое мужчин заперлись в туалете больницы для того, чтобы употребить запрещенные вещества. Так как они не выходили длительное время, посетители вызвали охранника. Когда тот вскрыл дверь туалета, находящиеся внутри мужчины начали кричать на него, а потом один из них открыл стрельбу.

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