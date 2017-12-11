Мстительные воры в Москве расстреляли охранника после провальной кражи шампуня

Московские полицейские задержали трех приезжих 23-25 лет, которые, по версии следствия, открыли огонь по охраннику магазина после того, как он помешал им похитить шампунь. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на 15-й Парковой улице (Восточный округ).

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«Полицейские установили, что несколько дней назад задержанные приходили в супермаркет, где хотели похитить шампунь. Однако это заметил охранник и не позволил им совершить задуманное. Через несколько дней после этого конфликта злоумышленники вернулись в магазин и выстрелили в охранника», — отмечается в сообщении.

Как сообщают в столичном главке МВД, у задержанных изъят предмет, похожий на сигнальный пистолет, переделанный под травматический. Оружие направлено на экспертизу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).