Петербуржец получил условный срок за кражу шавермы

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к условному наказанию сроком на три года Олега Харитонова, укравшего три шавермы из кафе. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Он обвинялся по статье 162 УК РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Суд установил, что Харитонов в апреле 2017, находясь в кафе «Шаверма» на Новочеркасском проспекте, заказал три порции. После чего, угрожая продавцу газовым револьвером, отказался оплатить товар и скрылся с места преступления.

О преступлении в полицию сообщил управляющий заведения. Кафе был причинен ущерб в размере 510 рублей.

Подсудимый признал свою вину.

