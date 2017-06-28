Безработный попытался украсть буровую установку в Новой Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего мужчину по подозрению в попытке кражи буровой установки со строительной площадки в Новой Москве. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию обратился сотрудник охраны одной из строительных площадок. Он рассказал, что неизвестный мужчина пытается похитить спецтехнику стоимостью 10 миллионов рублей.

«Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель Троицка», — говорится в сообщении.

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Полицейские возбудили уголовное дело по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 158 УК РФ («Кража»). С подозреваемого взята подписка о невыезде.

27 июня стало известно, что оперативники столичного уголовного розыска задержали в Ростовской области 26-летнего местного жителя, объявленного в розыск за кражу служебного экскаватора в Москве ради поездки до метро.