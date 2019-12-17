Полуголый россиянин напал на полицейского и умер при задержании

Полуголый мужчина напал на сотрудника московской полиции, а после задержания потерял сознание и умер. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, наряд полиции вызвала соседка: она заявила, что через окно второго этажа на улицу пытается выбраться раздетый мужчина, обвязанный цепью. Приехавшие патрульные застали дебошира, на котором была лишь футболка и шарф с надписью ЦСКА на поясе, а на руках и груди — цепь.

На вопросы стражей порядка мужчина ответил нападением. А после того как его успокоили и сковали наручниками, вдруг потерял сознание. Врачи, приехавшие по вызову, констатировали его смерть.

Установлено, что погибший — 36-летний москвич. В его квартире полицейские обнаружили следы белого порошка. По словам родственников, молодой человек несколько лет назад расстался с девушкой, и его переживания закончились нервным срывом — впоследствии он наблюдался в психоневрологическом диспансере и принимал лекарства.

Ранее, 16 декабря, стало известно, что неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро. Позже полиция задержала 23-летнего дебошира.

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