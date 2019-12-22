Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Дело возбуждено по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Максимальная санкция по ней — до пяти лет лишения свободы.

Ранее 21 декабря в сеть попало видео избиения полицейских подростками, не желавшими расходиться после школьной дискотеки. Позднее личности принявших участие в драке детей были установлены, их доставили в отдел полиции, провели разъяснительную беседу и отпустили домой.

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