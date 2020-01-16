Раскрыта сумма предполагаемой взятки главы МВД Коми

Общая сумма взятки, фигурирующая в уголовном деле главы МВД республики Коми Виктора Половникова, достигает 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Посредником при передаче денег стал генерал-лейтенант Фаяз Шабаев — бывший глава управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по республике Татарстан. Он получил наличными 10 миллионов рублей и передал большую часть Половникову.
Еще часть средств была перечислена через фирмы-однодневки.
Взятка предназначалась министру за непривлечение к уголовной ответственности, кого именно, не уточняется.
Шабаева арестовали 19 декабря по обвинению в посредничестве в получении взятки.
Ранее 16 января сообщалось о задержании главы МВД Коми в Сыктывкаре. Половникова в настоящее время допрашивают в республиканском управлении Следственного комитета России.
Также решается вопрос об избрании в отношении министра меры пресечения.
Половников был назначен главой МВД Коми в 2015 году. С ноября 2011 года, он занимал должность замначальника управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Половников награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».