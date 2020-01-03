Российский чиновник при задержании выбросил взятку в снег

В Красноярском крае чиновник во время задержания выбросил взятку в снег. Об этом в пятницу, 3 января, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в Козульском районе. «При задержании мужчина скинул в снег денежные средства в сумме около 100 тысяч рублей, переданные ему посредником, в качестве взятки за обеспечение победы в государственном контракте по ремонту крыши районного Дома культуры поселка Козулька», — отмечается в сообщении.

В полиции не исключают, что чиновник не раз получал взятки от жителя Красноярска за обеспечение побед в госконтрактах. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Как отмечает Telegram-канал «Подъем», речь идет о главе Козульского района Федоре Гардте. По версии следствия, он получил деньги 31 декабря. На опубликованном видео сотрудники полиции пересчитывают купюры. Гардт частично признал вину и раскаялся в содеянном. Он арестован, а посредник находится под подпиской о невыезде, сообщило ГУ МВД.

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