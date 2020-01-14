Сотрудники уголовного розыска измерили взятку в километрах

Бывший начальник отдела уголовного розыска УВД Юго-Восточного округа Москвы и его подчиненный-оперуполномоченный предстанут перед судом по обвинению в получении взятки в 400 тысяч рублей. Об этом газете «Московский комсомолец» сообщил Таганский межрайонный прокурор Дмитрий Боков.

По данным следствия, столичный бизнесмен-строитель подал заявление о мошенничестве, в котором сообщил, что он дал под расписку другу 40 миллионов рублей на возведение таунхаусов в Подмосковье. Но должник исчез и деньги не вернул.

Полицейские пообещали провести расследование, но за свою работу попросили вознаграждение, оценив каждый километр, который они пройдут или проедут ради раскрытия преступления в одну тысячу рублей. Таким образом, сотрудники уголовного розыска назвали бизнесмену цену в 400 километров.

Потерпевший сообщил о вымогательстве полицейскими взятки в 400 тысяч рублей в службу собственной безопасности МВД.

При получении денег сотрудников уголовного розыска задержали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru