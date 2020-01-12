Полицейского уволили за ошибочный обыск в квартире помощницы генпрокурора

Оперативная группа при поддержке спецназа по ошибке попыталась провести обыск в квартире Марины Гридневой, помощницы генерального прокурора России Юрия Чайки по особым поручениям. Ответственный за обыск полицейский из УВД по ЦАО был уволен, сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Инцидент произошел в декабре 2019-го в жилом доме на улице 1905 года в Москве. Обыск проводился в рамках расследования по делу о банде, в которую входили ветераны подразделений специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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Отмечается, что адреса, по которым в рамках дела должны были проводиться обыски, полицейским передали сотрудники ФСБ, которые вели первоначальное расследование. Один из подозреваемых ранее проживал по адресу квартиры, в которую позже переехала Гриднева. Постановление об обыске в квартире ответственный сотрудник полиции якобы подписал без проверки.

В 2006 году Гриднева возглавила управление по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры. В феврале 2016-го она была назначена помощником генерального прокурора по особым поручениям.

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