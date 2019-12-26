Раскрыты подробности жестоких убийств банды ветеранов ФСБ

Раскрыты подробности серии жестоких убийств, которые, по версии следствия, совершила банда, в которую входили три ветерана подразделений специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Группировка была создана в конце 2008 года. Свое первое убийство сообщники совершили в 2008 году — причиной расправы стали деньги. Один из ветеранов ФСБ должен был вернуть своему знакомому-кредитору миллион долларов, но вместо этого решил убить его», — рассказал источник.

Должник договорился о встрече со своим кредитором на Донской улице в Москве, куда бизнесмена на Mercedes привез его личный водитель. Кредитор поднялся в помещение, где его убили из неустановленного оружия. Таким же образом был убит водитель потерпевшего.

«В 2012 году ветераны спецслужбы на Остоженке убили сотрудника фирмы, занимающейся экспортом алмазов в Россию. Сообщники знали, что у их цели при себе будет крупная сумма денег. Они подкараулили потерпевшего у работы, нанесли ему смертельный удар по голове, загрузили тело в машину и увезли», — сообщил источник.

По решению суда три ветерана спецслужбы арестованы на два месяца. Видео их задержания ранее опубликовал Следственный комитет России (СКР). Источник сообщил «Ленте.ру», что по делу проходят шесть фигурантов, трое их них остаются в статусе свидетелей.

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