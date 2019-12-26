Опубликованы фото арсенала банды киллеров-ветеранов ФСБ

По делу ветеранов спецназа ФСБ, обвиняемых в убийствах бизнесменов, прошло более 15 обысков, в ходе которых было изъято большое количество огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил источник «Ленты.ру».

По его данным, обыски проводились в Москве, Подмосковье и Владимирской области. В последнем регионе был обнаружен схрон оружия ветеранов ФСБ: тротиловые шашки, электровзрыватели, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, переделанные из гражданских, патроны и гранаты Ф-1. Там же были найдены фальшивые номерные знаки подмосковной полиции, вероятно, использовавшиеся группировкой в преступных целях.

Фото с места задержания 1 /4

Трое ветеранов ФСБ обвиняются в расстрелах московских бизнесменов, совершенных несколько лет назад. По версии следствия, первое преступление они совершили в 2008 году на улице Донской: расстреляли автомобиль бизнесмена, в котором находилась крупная сумма денег. Погибли два человека — коммерсант и его водитель. В 2012 году они убили еще одного предпринимателя.

Ветераны спецназа были задержаны в Москве, Московской и Владимирской областях в ходе совместной операции СКР, Росгвардии, МВД и ФСБ. Всего по делу проходят шесть человек, трое из которых пока находятся в статусе свидетелей.

В столичном управлении Следственного комитета «Ленте.ру» сообщили, что в зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление. Расследование уголовного дела продолжается. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых.

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