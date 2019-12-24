Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы. Картину событий перед нападением на силовиков восстановил «Московский комсомолец».

Последний раз Манюров пришел в языковой центр в 17:20 19 декабря, в день стрельбы на Лубянке. В тот день занятий не было, он собирался взять реквизиты организации, чтобы, по его словам, передать их в свою фирму для оформления договора об оплате еще пяти уроков. С собой у мужчины был рюкзак с чем-то тяжелым, он был абсолютно спокойным, никуда не торопился.

Как стало известно, стрелок посещал курсы на Мясницкой улице вместе с подругой Анной с августа. Однако они были недовольны и хотели сменить языковой центр. Взамен Манюрову предложили частные уроки, сначала он заинтересовался, а затем пропал.

Материалы по теме Раскрыта личность «лубянского стрелка» Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать

Мужчина снова появился на курсах в начале декабря, но уже без подруги. Он рассказал, что работает в охранной фирме и что для встречи иностранных гостей нужно знать язык. Также он попросил адаптированный курс занятий по москвоведению на английском, один урок которого стоит две тысячи рублей.

Манюров посетил два занятия 5 и 11 декабря, но не торопился заключать долгосрочный договор, поскольку хотел проверить качество обучения. На уроках он не запомнился преподавателям, всегда ходил в темной одежде и никому не смотрел в глаза. Также мужчина собирался привести двух своих коллег.

Он вел переговоры с языковым центром с телефона, который указан в фальшивом резюме. В нем же посольство ОАЭ указано как последнее место работы. Там стрелок якобы занимал должность охранника с 2014 по 2019 год.

Около 18:00 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в результате погибли два сотрудника ФСБ. Нападавшего ликвидировали на месте. Мотивы стрелка не известны, его проверяют на наличие связей с националистическим движением и террористами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!