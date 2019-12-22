Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели

Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках. Об этом Диана Мухтарова рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

По ее словам, о гибели мужа ей сообщили его родители. Подробностей вдова не уточняла, потому что до сих пор не пришла в себя и не до конца осознала произошедшее. «Детали мне не так важны, мужа никто не вернет, никто не ответит за его гибель», — отметила Диана Мухтарова.

Она также рассказала, что Вильдан проработал в ФСБ 12 лет. Коллеги погибшего пообещали оказать его семье поддержку: у Мухтарова осталось трое маленьких детей — семилетняя дочь и двое трехлетних сыновей. «Думаю их вывести погулять, поиграть с ними, а как не понимаю», — сказала вдова убитого сотрудника ФСБ.

Материалы по теме Раскрыта личность «лубянского стрелка» Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать

Стрельба в центре Москвы на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Житель Подмосковья Евгений Манюров напал на сотрудников ФСБ возле здания ведомства. Манюров был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. По версии силовиков, он участвовал в нападении один. В перестрелке погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали еще пять человек, в том числе один гражданский.

Позже стало известно, что совершивший нападение на ФСБ Евгений Манюров может быть причастен к еще одному преступлению. Его подозревают в совершении взрыва овощной палатки в ночь на 13 октября на проспекте Юных Ленинцев в Подольске.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!