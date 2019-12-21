Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в еще одном преступлении

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, может быть причастен к еще одному преступлению. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Манюрова подозревают в совершении взрыва овощной палатки в ночь на 13 октября на проспекте Юных Ленинцев в Подольске. Тогда в происшествии никто не пострадал.

Стрельба в центре Москвы на Лубянке произошла вечером 19 декабря. На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства. Манюров был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. Его мотивы неизвестны. По версии силовиков, он участвовал в нападении один. При нападении погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали еще пять человек, в том числе один гражданский.

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